Riechedly Bazoer heeft een prijs gewonnen in de Duitse Bundesliga. Hij is namelijk verkozen tot ‘Rookie of the Year’.

De 20-jarige middenvelder van VfL Wolfsburg bleef Dayot Upamecano (RB Leipzig) en Jean-Philippe Gbamin (Mainz) voor. Bazoer kreeg 48 procent van de stemmen, tegenover 40 procent voor Upamecano. “Dit betekent heel veel voor mij”, reageert de oud-speler van Ajax op de officiële website van Wolfsburg.