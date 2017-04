1 SHARES Delen Tweet

Amin Younes wil zijn verblijf bij Ajax dolgraag verlengen. Dit weet de Telegraaf vandaag te melden.

‘Ik wil graag over een nieuwe verbintenis praten. Heel graag, want ik weet dat ik hier nog een veel betere speler kan worden.’ De aanvaller heeft nog een contract tot 2018, waarin Ajax een optie heeft zijn contract te verlengen tot 2019. Wat hem betreft tekent hij echter een langer contract. ‘Wat Ajax elke dag voor mij doet, is ongelooflijk. Hier krijg ik de beste opleiding ter wereld, de begeleiding is gewoon fantastisch.’