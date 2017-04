1 SHARES Delen Tweet

De Gemeente Amsterdam wil Ajax niet laten spelen op 4 Mei in de Amsterdam ArenA. Dit vanwege de Dodenherdenking.

De Amsterdammers staan met één been in de halve finale van de Europa League, omdat het de eerste wedstrijd met Schalke 04 in eigen huis met 2-0 won. Donderdagavond volgt de return in Duitsland. Mocht Ajax de kwartfinale tot een goed einde brengen, dan heeft de UEFA wel een probleem.

De gemeente Amsterdam wil namelijk niet dat er 4 mei, de datum van de eerste halve finale, een wedstrijd wordt afgewerkt in de Amsterdam Arena, zo meldt De Telegraaf. De UEFA zou op de hoogte zijn van de beslissing van burgemeester Eberhard van der Laan en moet mogelijk op zoek naar een oplossing.