Davy Klaassen is een rijp voor een verdere stap in zijn carriere. Dat vinden voetbalanalisten Erik Meijer en Arno Vermeulen. Een transfer zou dan ook lonken voor de aanvoerder van Ajax.

“Davy Klaassen is de beste speler van de Eredivisie”, stelt Meijer, oud-speler van onder meer PSV, Bayer Leverkusen, Hamburger SV en Liverpool in gesprek met de NOS. “De meeste clubs in de Bundesliga kennen hem al, maar met zijn twee goals tegen Schalke heeft hij zijn visitekaartje wel afgegeven. Zeker zijn tweede goal in de Arena spreekt hier tot de verbeelding.”

De Duitse competitie past ook bij Klaassen, denkt Meijer. “Qua loopvermogen en werklust past hij hier heel goed. En Klaassen is een teamspeler. Dat zien ze hier ook graag.” Ook de Premier League zou echter een mooie stap zijn. “Bij Everton zou hij heel veel kunnen toevoegen. En Koeman wil deze zomer flink investeren en krijgt die mogelijkheden ook. Spelen in Liverpool kan ik hem zeker aanraden, al is mijn hart meer rood dan blauw natuurlijk.”