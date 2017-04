0 SHARES Delen Tweet

Als het aan Los Angeles FC ligt dan speelt Zlatan Ibrahimovic volgend seizoen in de Major League Soccer. De club gaat volgend seizoen debuteren in deze competitie.

Ibrahimovic (35) heeft een aflopend contract op Old Trafford, met optie op een extra seizoen. De gesprekken tussen hem en United zouden echter niet vlekkeloos verlopen. Ibrahimovic wil naar verluidt verzekerd zijn van Champions League-voetbal, anders vertrekt hij naar een andere topclub óf gaat hij cashen buiten Europa.

Los Angeles FC wil volgens The Daily Mail gebruikmaken van die situatie. De nieuwe club wil van Ibrahimovic de zogenoemde ‘marquee signing’ maken, waarmee het hoge ogen moet gooien bij de start van het seizoen in maart 2018. In de tussentijd kan Manchester United – of een andere club – de oud-spits van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain huren.