Schalke 04 vs Ajax 3-2 All Goals & Highlights… door Goalsport

Ajax heeft zich vanavond ten koste van Schalke 04 geplaatst voor de halve finales van de Europa League. In het Duitse Gelsenkirchen wisten de Amsterdammers in de extra tijd plaatsing over de streep te trekken.

Ajax begon slecht aan de wedstrijd. Al na een paar minuten had Schalke twee keer kunnen scoren. Daarna kreeg het Ajax het op de rit en gingen ze de rust in met 0-0.

In de tweede helft wist Schalke in een paar minuten tijd twee keer te scoren. In de 80ste minuut werd het nog erger voor de Amsterdammers. Joel Veltman moest er vanaf met een tweede gele kaart. In de verlenging maakte de Duitsers er nog 3-0 van maar door goals van Nick Viergever en Amin Younes wisten de Amsterdammers het tij toch nog te keren.