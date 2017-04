1 SHARES Delen Tweet



Genk 1-1 Celta Vigo – All Goals – 20.04.2017 ᴴᴰ door taftadarka2016

KRC Genk heeft zich net niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. In het tweede duel tegen het Spaanse Celta de Vigo bleven de Belgen steken op een 1-1 gelijkspel.

Genk kwam goed uit de startblokken en was dichtbij een goal via Jean-Paul Boetius. Toch werd er met 0-0 gerust.

In het tweede bedrijf kwam Celta met 1-0 voor door een goal van Pione Sisto. Een paar minuten later kwamen de belgen alweer langszij via Trossard. Verder dan dit kwamen de Belgen niet en omdat Celta de eerste wedstrijd met 3-2 wonnen gaan hun door naar de halve finales.