All Goals & highlights HD – Manchester United 2… door denysenathan

Anderlecht heeft zich gisteren net niet weten te plaatsen voor de halve finales van de Europa league. Na verlenging wist Manchester United met 2-1 te winnen.

United begon goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong via Henrikh Mkhitaryan. In de 32ste minuut kwamen de Belgen weer langszij via een doelpunt van Soufiane Hanni. Dit was tevens de ruststand.

In het tweede bedrijf werd er niet meer gescoord en omdat de vorige wedstrijd ook in 1-1 eindigde kwam het aan op een verlenging. Marcus Rashford velde met zijn doelpunt het vonnis.