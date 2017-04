1 SHARES Delen Tweet



PSV 1-0 Ajax Extended Highlights & GOAL… door Football_Highlights



GRATIS INSCHRIJVEN! EN 100EURO AAN GRATIS WEDDENSCHAPPEN BIJ MYBET!!

Ajax heeft slechte zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap van Nederland. In Eindhoven verloren de Amsterdammers met 1-0 van PSV.

PSV kwam in de eerste helft op voorsprong via Jurgen Locadia. Hij knalde fraai raak uit een vrije trap. Dit was ook tevens de ruststand.

In de tweede helft golfde het spel op en neer maar gescoord werd er niet meer. Ajax staan nu vier punten achter Feyenoord met nog twee wedstrijden te spelen.