All Goals Real Madrid 2-3 Barcelona – 23.04.2017 door esprit-foot



Een waar spektakelstuk vanavond in de Clasico. FC Barcelona wist in de slotseconde toch nog te winnen van Real Madrid. Het werd 2-3.

Real Madrid kwam in de eerste helft op voorsprong via Casemiro. Lionel Messi deed niet veel later wat terug voor de Catalanen. 1-1 was de ruststand.

In de tweede helft kwam Barca op voorsprong via Ivan raketic. Hij schoot de bal van buiten de zestien binnen. Sergio Ramos kreeg nog direct rood na een charge op Lionel Messi. Toch wisten de Madrilenen de 2-2 te maken via James Rodriquez. Lionel Messi zorgde in de blessuretijd voor de 2-3 eindstand.