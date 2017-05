1 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert is dit seizoen definitief doorgebroken bij Ajax. Tegenover de camera’s van Voetbal Inside kwam hij gisteren met een opvallende uitspraak.

Kluivert zegt namelijk: “Zolang ik bij Ajax speel verliezen we nooit meer van PSV en Feyenoord. Geloof mij maar. Honderd procent. Bij dezen hè, let maar op. Noteer het hè. Ik maak geen grapjes.” De vleugelspits gaat verder: “Het is mijn eerste seizoen bij Ajax. Ik heb veel geleerd en volgend seizoen wil ik daar de vruchten van plukken.”