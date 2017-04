1 SHARES Delen Tweet

Huub Stevens is onder de indruk van Ajax-spits Kasper Dolberg. Hij vindt dat de Duitse grootmacht hem komend seizoen al moet halen als stand-in van topspits Robert Lewandowski.

In gesprek met BILD zegt Stevens: “De opvolger van Lewandowski speelt bij Ajax. Bayern moet er in mijn ogen alles aan doen om Kasper Dolberg naar de club te halen. Dolberg speelt eigenlijk wel zoals Lewandowski. Hij is technisch vaardig, snel, kopsterk … een droom voor Bayern, bovendien is hij jong en vertegenwoordigt hij nog veel meer potentie.”