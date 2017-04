2 SHARES Delen Tweet

Volgens analist Arnold Bruggink zou Feyenoord er goed aan doen om Derrick Luckassen over te nemen van AZ. Hij zou hij voor een middenveld met El Ahmadi, Toornstra en Vilhena de perfecte aanvulling zijn”, aldus Bruggink.

“Hij is multifunctioneel, kan centraal in de verdediging en als controlerende middenvelder uit de voeten. Luckassen heeft ontzettend veel snelheid, wordt voetballend steeds beter en brengt fysiek een enorme power”, laat de oud-aanvaller weten in Voetbal International.