Frank de Boer is zwaar onder de indruk van Christian Eriksen. Hij acht hem zelfs rijp om het middenveld van FC Barcelona te gaan versterken. In het verleden werke beide samen bij Ajax.

De 25-jarige Eriksen is bezig aan zijn vierde seizoen in de Premier League. “Ik denk dat hij een fantastische carrière aan het maken is”, zei De Boer bij het programma Rondo van Ziggo Sport. “Eerst bij Ajax, daarna bij Tottenham op het allerhoogste niveau. Ik denk dat hij nu klaar is voor een stap hogerop. Tottenham is natuurlijk ook een fantastische club, maar hij heeft alles wat een Barcelona-speler nodig heeft.”