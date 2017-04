1 SHARES Delen Tweet

Het is nog maar de vraag of Ajax in het duel tegen Lyon kan beschikken over Bertrand Traoré en Daley Sinkgraven. Dit weet de Telegraaf te melden. Traoré viel uit in de topper tegen PSV.

Ook Daley Sinkgraven is mogelijk niet op tijd hersteld voor de thuiswedstrijd tegen de Franse topclub. De verdediger annex middenvelder kampt met knieklachten. Nick Viergever en Joël Veltman moeten de wedstrijd vanwege een schorsing sowieso aan zich voorbij laten gaan.