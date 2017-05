1 SHARES Delen Tweet

Frank de Boer mag zich in de belangstelling heugen van een club uit de Duitse Bundesliga. Hij zou mogelijk de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen kunnen worden. Dit weten diverse Duitse media vandaag te melden.

Leverkusen presteert dit seizoen ondermaats in de competitie. interim-trainer Tayfun Korkut heeft nu nog de touwtjes in handen bij Leverkusen dat momenteel twaalfde staat in de Bundesliga. Onlangs werd er nog verloren van Schalke 04 met 1-4 en dat hakte er ook flink in. In maart nam Tayfun Korkut de regie over van Roger Schmidt. Hij moest het veld ruimen na de tegenvallende resultaten. Maar beter gaat het niet met de club. Bayer Leverkusen is een club in crisis. Afgelopen seizoen plaatste Bayer zich onder Roger Schmidt nog voor de Champions League. Onder Korkut behaalde Bayer Leverkusen slechts één zege in zeven duels. Met in totaal zes punten uit die wedstrijden beleeft hij de slechtste start voor een trainer sinds Michael Skibbe in 2005. Zelfs degradatie dreigt nu voor de voormalige Duitse grootmacht.

Voor volgend seizoen zou Frank de Boer (46 jaar) één van de namen zijn die de nieuwe trainer moet gaan worden. Naast de Hollander staan naar verluidt ook Claudio Ranieri en Jurgen Klinsmann op het lijstje van Leverkusen. Ranieri maakte vorig seizoen nog grote indruk als trainer van Leicester City. Tegen alle verwachtingen in wist hij voor de eerste keer in de geschiedenis kampioen van Engeland te worden. Dit seizoen ging het iets minder met de club uit Leicester. In de competitie moest het haar best doen om uit de degradatie zorgen te blijven. In de Champions League ging het wel voortvarend maar uiteindelijk werd Ranieri ontslagen vanwege het uitblijven van succes in de competitie. Assistent Shakespeare nam de regie bij Leicester over en de overwinningen rijgen zich weer achter elkaar aan.

Frank de Boer maakt furore bij Ajax waar hij in vijf seizoenen maar liefst vier keer kampioen wist te worden. Aan het begin dit seizoen vertrok hij naar het Italiaanse Inter Milan maar dat werd geen succes. Al na enkele maanden werd hij ontslagen vanwege het achterblijven van de resultaten.