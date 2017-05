1 SHARES Delen Tweet



Vitesse heeft beslag weten te leggen op de KNVB Beker. In een rechtstreeks duel tegen AZ wonnen de Arnhemmers met 0-2. Het duel werd in de Rotterdamse Kuip gespeeld onder een uitmuntende sfeer.

In de eerste helft was het AZ die het beste van het spel had. Toch wisten de Alkmaarders niet te scoren. 0-0 was de ruststand.

In de tweede helft moest er tot de 80ste minuut gewacht worden op een doelpunt. Ricky van Wolfswinkel kopte de bal fraai achter AZ-doelman Tim Krul. Niet veel later zorgde hij voor het slotstuk door de 0-2 langs Krul te krullen.