De kans is groot dat Peter Bosz aankomende woensdag in het Europa league-duel tegen Lyon kiest voor het opstellen van Jairo Riedewald en Kenny Tete. Joel Veltman en Nick Viergever zijn dan namelijk geschorst.

Door alle absenties krijgen de 21-jarige Tete en twintigjarige Riedewald een nieuwe kans om zich bij Bosz te bewijzen. Eerstgenoemde kwam dit seizoen zestien keer in actie in het eerste elftal en Riedewald staat in het huidige voetbaljaar op 24 optredens. Beiden zijn logischerwijs ontevreden over hun rol en zouden schermen met een transfer.