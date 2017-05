1 SHARES Delen Tweet

Django Warmerdam speelt volgend seizoen zijn wedstrijden voor FC Groningen. Dit seizoen werd hij door Ajax verhuurd aan PEC Zwolle en maakt daar een goede indruk. Hij maakte vier goals in 24 wedstrijden.

In principe zou Warmerdam in de zomer terugkeren bij Ajax. De belangstelling van FC Groningen heeft dat plan echter veranderd. Voor de Amsterdammers is dat ook een logische zet, want zijn verbintenis liep nog door tot de zomer van volgend jaar.