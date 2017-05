1 SHARES Delen Tweet

De kampioenswedstrijd van Feyenoord zal aankomende zondag niet in het Woudensteijn Stadion worden gespeeld maar in het Van Donge & De Roo Stadion. Zij zijn de nieuwe sponsor voor de komende tien jaar bij de Kralingers en het contract gaat vandaag al in. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Commercieel directeur Wouter Gudde zegt er het volgende over: “Het was voor ons een keuze tussen ambitie en sentiment. We weten dat er veel historie kleeft aan de naam Woudestein, maar met sentiment word je geen vaste eredivisieclub. We willen de inkomsten vergroten.”

De naam ‘Woudestein’ zal vandaag al van het dak van het stadion verwijderd worden. Voordat Feyenoord op bezoek komt op zondag, zal hier ‘Van Donge & De Roo’ voor in de plaats staan. Dat de naamsverandering vlak voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord wordt doorgevoerd, is niet geheel toevallig.