Ondanks dat Terence Kongolo zijn contract bij Feyenoord verlengde blijft hij in de belangstelling staan van clubs. Naar verluidt zijn AS Roma en Liverpool nog steeds voor hem in de markt. Dit weet het medium CalcioMercato te melden.

Beide clubs beschikken natuurlijk over de nodige financiële middelen, dus kunnen zij een forse transfersom betalen. Of Kongolo ondanks zijn contractverlenging oren heeft naar een transfer, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Feyenoord een hoge transfersom voor hem kan vragen.