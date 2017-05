1 SHARES Delen Tweet

Stel, je strijd dit jaar voor het kampioenschap en je wilt nog het laatste eindsprintje inzetten om die eeuwige roem ook echt in de wacht te slepen. Wat kun je dan als beste doen om het teamgevoel 100% in orde te krijgen? Wij zetten vijf activiteiten op een rij om helemaal klaar te zijn voor de eindfase van het seizoen.

Ga met z’n allen uit eten en op stap.

Oké, deze is natuurlijk wel erg simpel, maar een avondje doorzakken met het hele team is meestal één van de beste manieren om echt tot elkaar te komen. Wellicht niet zo slim als je op zondag moet voetballen om dit op zaterdag te plannen, maar een vrijdagavond feesten is hét perfecte middel om je klaar te stomen. Je kunt er natuurlijk ook een weekendje weg van maken, vanaf 9 euro per nacht kun je al in een RBNB woning slapen. Dan hou je geld over voor een taxi en ben je er zeker van dat iedereen veilig thuis komt!

Zorg dat je wedstrijd opgenomen wordt en analyseer deze.

Zorg dat je wedstrijd opgenomen wordt, en ga samen kijken waar het goed en minder goed gaat. EN natuurlijk is dit ook een hilarische activiteit om samen te lachen om de bloopers of juist samen te juichen over wat er goed gegaan is of die ene schitterende goal. Het zal natuurlijk niet opgenomen worden en uitgezonden op TV, zoals met deze amateurwedstrijd bij FOX wel gebeurde. Maar voor intern gebruik is het perfect.

Neem een gezamenlijk ontbijt

Wat is er beter dan een uurtje eerder samen komen en onder het genot van een lekker ontbijt de teambespreking te houden. Goed voor de teamgeest en je weet als trainer in elk geval zeker dat alle spelers een goed ontbijt genuttigd hebben. Een keer pasta of een biefstuk kan natuurlijk ook, dan voelen de spelers zich net profs.

Organiseer een actieve dag en werk samen

Een dagje mountainbiken of een survivalactiviteit. Zorg dat ze vooral moeten samenwerken om een doel te bereiken, een keer anders dan voetballen. Een Escaperoom kan ook een hele leuke optie zijn, Nederland telt meer dan 400 escape rooms waar je als spelers samen tot een uitweg moeten zien te komen. De ultieme test om te kijken of jullie als team goed op elkaar zijn ingespeeld en tevens een stuk minder blessure gevoelig dan de overige activiteiten.

Voor de trainers: Loof een beloning uit!

Op nummer vijf misschien het allerbeste. Het is dan wel geen activiteit, maar als je een vat bier belooft bij een goede prestatie, dan zal dat nog altijd de beste motivatie zijn. Daar kan geen teamactiviteit tegenop.