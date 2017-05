1 SHARES Delen Tweet

Nicolai Jorgensen heeft zich dit seizoen vol in de kijker gespeeld bij Feyenoord. De aanvaller kwam voor een bescheiden bedrag over van het Deense Kopenhagen en maakte 21 doelpunten en 11 assists voor de Rotterdammers. Nu is bekend geworden dat Olympique Marseille hem op de korrel heeft. Dit weet het medium L’Equipe te melden.

De toonaangevende sportkrant uit Frankrijk schrijft dat Marseille op zoek is naar een nieuwe aanvalsleider en dat Jörgensen bovenaan het verlanglijstje staat. De Franse grootmacht, die op een tegenvallende zesde plek staat in de Ligue 1, zou bereid zijn een serieus bedrag neer te tellen voor de Deense spits.