0 SHARES Delen Tweet

Mocht Adam Maher zijn carriere willen voortzetten bij het Turkse Osmanlispor dan verlangen de Eindhovenaren 2,5 miljoen euro voor hem. Dit weet het Eindhovens Dagblad vandaag te melden.

De middenvelder heeft nog een contract voor een jaar bij PSV. De Turkse club Osmanlispor, waar hij nu op huurbasis speelt, zou hem definitief over willen nemen. Het is echter nog onduidelijk of Maher daar zelf ook voor openstaat.