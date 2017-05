0 SHARES Delen Tweet

Mocht Feyenoord aanstaande zondag kampioen van Nederland worden dan kan trainer Giovanni van Bronckhorst zichzelf in een mooi rijtje plaatsen. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Hij is dan pas de vierde trainer die met de club zowel de beker als de landstitel binnenhaalt. De laatst was Willem van Hanegem in 1994. Als extra bijzonderheid heeft Van Bronckhorst uiteraard dat het in zijn eerste twee seizoenen als trainer gebeurt.