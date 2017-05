1 SHARES Delen Tweet



GRATIS INSCHRIJVEN! EN 100EURO AAN GRATIS WEDDENSCHAPPEN BIJ MYBET!!



Volg je CLUPPIE nu ook in de FIFA17 E-DIVISIE! En maak kans op een officieel WEDSTRIJDSHIRTJE VAN JE TROTS!!

Ajax heeft vanavond uitstekende zaken gedaan in de halve finale van de Europa League. In de Johan Cruijff Arena werd Olympique Lyon met maar liefst 4-1 verslagen.

In de eerste helft was Ajax uitermate effectief. Bertrand Traoré zorgde voor de 1-0 door een vrije trap van Hakim Ziyech binnen te schampen. Niet veel later was het Kasper Dolberg die de bal op koele wijze langs de keeper speelde en de 2-0 ruststand op het bord zette.

In de tweede helft ging Ajax furieus van start. Het was Amin Younes die al na enkele minuten zorgde voor de 3-0. Mathie Valbuena deed in de 66ste minuut wat terug voor de Fransen maar het was weer Bertrand Traoré die de 4-1 eindstand op het scorebord zette. Volgende week staat de return in Lyon op het programma.