AC Milan is overtuigt geraakt van de kwaliteiten van Kasper Dolberg (19). De Italiaanse grootmacht hoopt met een bod van 25 miljoen euro het Catalaanse FC Barcelona te snal af te zijn. Dit weten diverse Italiaanse media vandaag te melden.

Het is afwachten of Ajax bereid is om zijn talentvolle aanvalsleider voor dat bedrag te laten gaan. Bij Barcelona zou Dolberg in ieder geval moeten dienen als back-up voor Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. Hoe dat bij AC Milan zit, is niet bekend.