All Goals & highlights – Excelsior 3-0… door goalsarena2017



Feyenoord heeft vanmiddag geen beslag weten te leggen op de titel. In de uitwedstrijd tegen Excelsior wonnen de kralingers verrassend met 3-0.

Excelsior was in de eerste helft ene paar dichtbij een doelpunt. Zo kopte Stanley Elbers een keer net naast. 0-0 was de ruststand.

In de tweede helft was het Nigel Hasselbaink die de score opende voor Excelsior. Twee minuten laten was het Stanley Elbers die de 2-0 maakte. Ryan Koolwijk maakte er even later zelfs 3-0 van. Ajax won met 4-0 van Go Ahead Eagles en staat nu 1 punt achter Feyenoord. Volgende week spelen de Rotterdammers in de eigen Kuip tegen Heracles.