Ajax zou interesse hebben in de vleugelaanvaller Milot Rashica. Dit weet zijn zaakwaarnemer te melden. De Amsterdammers zouden hem in januari al willen overnemen van Vitesse en gaan nu terugkomen voor de man uit Kosovo.

Veel clubs volgen hem, maar Vitesse is degene die bepaalt. Milot blijft echter rustig en wil alleen naar een club waar hij zich kan blijven ontwikkelen en aan spelen toe kan komen. ‘Of Ajax een goede keuze is? Ajax is een perfecte club voor jonge spelers. En financieel zouden zij moeten kunnen voldoen aan de wensen van Vitesse. De mogelijkheden in Nederland zijn anders dan bijvoorbeeld in Engeland, maar Ajax kan als club mogelijk andere spelers in een deal betrekken of een percentage bij doorverkoop bieden.’