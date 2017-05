0 SHARES Delen Tweet

Ronald Koeman zou voor volgend seizoen graag Davy Klaassen aan zijn selectie toevoegen. Dit weet het medium The Mirror te melden.

De manager van Everton zou bij de Premier League club de nummer tien positie in petto hebben voor Klaassen. Everton is volgens The Mirror bereid om 20 miljoen pond, bijna 24 miljoen euro te bieden voor de aanvoerder van Ajax.