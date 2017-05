0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord hoopte gisteren het kampioenschap te vieren. Verrassend werd er verloren van Excelsior met maar liefst 3-0. Reden voor trainer Giovanni van Bronckhorst om in te grijpen.

Feyenoord traint maandag om 14.00 uur achter gesloten deuren. De club laat maandagochtend via de officiële kanalen weten dat de training van maandag niet toegankelijk is voor publiek. Of dat te maken heeft met de anti-climax van zondag is niet duidelijk.