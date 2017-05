1 SHARES Delen Tweet

Go Ahead Eagles heeft per direct afscheid genomen van huurling Elvis Manu. De club stoorde zich namelijk aan de social media-posts van de aanvaller. Hierin steunde hij Feyenoord openlijk inde strijd om het kampioenschap. Het ging om twee Insta-stories. Maandag moest Manu op gesprek komen op de Adelaarshorst. Daar kreeg hij te horen dat hij moet vertrekken, zo luidt een statement van de club.

‘Hem wordt rondom de wedstrijd tegen Ajax een onprofessionele houding verweten’, schrijft Go Ahead. ‘Met twee posts op social media gaf hij aanleiding te veronderstellen dat hij niet volledig gefocust was op de cruciale wedstrijd van diezelfde middag. Nadat deze posts na de wedstrijd onder ogen kwamen van de clubleiding, is Manu vanochtend in een gesprek te kennen gegeven dat er geen prijs meer wordt gesteld op zijn diensten.’