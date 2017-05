1 SHARES Delen Tweet

Heracles Almelo gaat zondag op bezoek in de Kuip. De Rotterdammers moeten winnen om kampioen van Nederland te worden. Voor Samuel Armenteros wordt het het een apart duel. Hij speelde in het verleden een seizoen voor Feyenoord.

“Het is mooi om een titelduel mee te maken. Zeker omdat Feyenoord mijn oude club is. Daar heb ik zeker een bijzonder gevoel bij. Ik heb nog veel liefde voor de club en de mensen die er rondlopen”, zegt Armenteros tegen FOX Sports. “Natuurlijk gun ik Feyenoord de titel”, vervolgt hij. “Maar wij zullen er alles aan doen om ons te plaatsen voor de play-offs. Hopelijk wordt het een goede wedstrijd.”

Armenteros staat op negentien treffers in de eredivisie. Dat zijn er twee minder dan Nicolai Jørgensen. De aanvaller van Feyenoord leidt in het topscorersklassement. “Als het aan mij ligt ga ik zeker scoren in De Kuip”, aldus Armenteros. “Ik ben spits en ik wil doelpunten maken.”