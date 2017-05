1 SHARES Delen Tweet

PSV wil verder met Marco van Ginkel. Marcel Brands zou bereid zijn om ver te gaan om de middenvelder van Chelsea te behouden. Dit weet de Telegraaf te melden.

‘Zowel kopen als huren kan een optie zijn. In de winter hebben we gepolst of we hem voor anderhalf jaar konden huren. Toen gaf Chelsea aan het in de zomer opnieuw te willen bekijken.’