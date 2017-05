0 SHARES Delen Tweet

Graziano Pelle volgt de titelstrijd in de Eredivisie op de voet. In 2013 en 2014 stond hij onder contract bij de Rotterdammers en verdiend nu zakken vol geld bij het Chinese Shandong Luneng. De spits is er van overtuigt dat Feyenoord zondag het kampioenschap gaat binnenhalen.

“Ik ben supporter van de club, dus dan houd je alles bij”, vertelt de Italiaan, die in De Kuip nog samenspeelde met spelers als Terence Kongolo, Miquel Nelom, Sven van Beek en Tonny Vilhena. “Ongelooflijk dat ze niet wonnen bij Excelsior. Nu komt alles aan op die laatste wedstrijd, maar die is in De Kuip. En Ajax moet zelf ook maar zien te winnen bij Willem II.”