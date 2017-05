0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert maakt dit seizoen furore bij Ajax. Via de kijkers van Touzani TV werd hem de vraag gesteld voor welke club hij in de toekomst nog eens zou willen uitkomen. Lang hoefde de vleugelflitser niet na te denken.

Dolgraag wil de aanvaller nog eens in actie komen voor FC Barcelona. Ook liet de talentvolle speler zich uit over zijn favoriete voetballer: Cristiano Ronaldo. Zie het filmpje via de link hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=43fC9xuQRCY