Nu de huurperiode van Tim Krul er bijna op zit moet AZ opzoek naar een nieuwe doelman. De Alkmaarders hebben Marco Bizot in het vizier. Hij keept nu voor het Belgische KRC Genk. Volgens de Telegraaf hebben de Alkmaarders al beet en tekent hij een contract voor vier jaar.

Bizot is net als Krul een speler met een verleden bij Ajax. De goalie speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Ajax. Daarnaast werkte hij een huurperiode af bij SC Cambuur en was hij de doelman van FC Groningen.