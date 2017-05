1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft haar pijlen gericht op de 21-jarige aanvaller Pawel Cibicki. Dit weet het medium Aftontablet te melden, dat bekend staat om haar betrouwbaarheid.

Naast de Amsterdammers zijn ook Real Betis, Celta de Vigo, Deportivo Alavés en Napoli geinteresseerd in de Poolse Zweed van Malmo FF. Zaakwaarnemer Nochi Hamasor van de speler reageert: “Er is veel interesse, maar hij blijft tot aan de kwalificatie voor de Champions League bij Malmö en daarna zien we wel wat er gebeurt.” Cibicki speelde reeds 66 wedstrijden voor Malmö en scoorde daarin elf doelpunten, ook leverde hij zes assists af. De voetballer in kwestie komt het liefst uit op linksvoor.