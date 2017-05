1 SHARES Delen Tweet

Het Italiaanse Napoli is overtuigt van de kwaliteiten van Kasper Dolberg. Ze hebben een grote zak geld over voor het supertalent van Ajax. Ze willen hem nu overnemen en dan een jaartje verhuren aan de Amsterdammers. Dit weet het medium Corriere dello Sport te melden.

Zaakwaarnemer Jens Steffensen vertelt aan Radio CRC dat er geen contact is geweest met de Italianen. “Kasper is één van de populairste spelers van Europa, maar we hebben met Ajax nog een driejarig contract. Alleen Ajax kan zijn toekomst bepalen.”

“We hebben geen contact gehad met Napoli, maar Napels is een mooie stad. Persoonlijk houd ik van het spel van trainer Maurizio Sarri. Het is een interessante optie.”