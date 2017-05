1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord is vandaag kampioen van Nederland geworden. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met 3-0 van Heracles.



GRATIS INSCHRIJVEN! EN 100EURO AAN GRATIS WEDDENSCHAPPEN BIJ MYBET!!

Feyenoord had een gedroomde start. Al na een minuut spelen was het Dirk Kuyt die de 1-0 binnen schoot. Na twaalf minuten werd het zelfs 2-0. Weer was het Kuyt die met een fraaie kopbal de stand verdubbelde.

In de tweede helft was het weer Dirk Kuyt die voor de 3-0 eindstand zorgde. Uit een penalty maakte hij zijn hattrick. Na 34 wedstrijden hebben ze een punt meer dan Ajax dat vanmiddag ook won van Willem II met 1-3.