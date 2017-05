1 SHARES Delen Tweet

Ajax is hot momenteel. Met een piepjong elftal spelen ze de sterren van de hemel en staan zelfs in de finale van de Europa League. De ster van Frankie de Jong is ook rijzende in Amsterdam en in een gesprek met de Telegraaf heeft hij een advies voor alle grote talenten.

“Ik zou alle grote talenten in Nederland, als ze kunnen kiezen uit de top drie, ook het advies geven naar Ajax te gaan. Ik ben hier écht beter geworden. Je speelt heel veel in de kleine ruimte, dus je wordt steeds handiger. En ook zonder bal heb ik me goed ontwikkeld. Volgend seizoen moet ik zorgen dat ik ergens in het seizoen een basisplaats verover.”