1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord wil snel zaken doen met FC Utrecht inzake de middenvelder Sofyan Amrabat. Dit weet Journalist Mikos Gouka tegenover de NOS te melden.

“De eerste die ze willen halen is Sofyan Amrabat van FC Utrecht. Maar die heeft nog een contract voor twee jaar. Dat kost denk ik vier of vijf miljoen euro. Dat is geen geld wat Feyenoord zomaar uitgeeft, maar hij is een groot talent.”