1 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolberg (19) is dit seizoen definitief doorgebroken bij Ajax. De spits maakt grote indruk in de Eredivisie en zelfs in de Europa leaague is hij één van de beste spelers. Genoeg interesse is er dus voor hem.

In een gesprek met Het Parool zegt hij: ‘Over mijn toekomst heb ik me nog niet uitgelaten. Ik hoop dat ik ook volgend seizoen nog bij Ajax speel, maar dat is nog niet gezegd.” De spits kende een opmerkelijk snelle ontwikkeling, maar is desondanks zelf niet helemaal tevreden over zijn eerste seizoen. ‘Peter Bosz heeft een belangrijke rol in gespeeld. Hij geloofde vanaf het begin in mij. Ook in periodes dat het niet goed ging, bleef hij me opstellen. Zoals voor de winterstop, toen ik voelde dat het minder ging. Ik vind niet dat ik dat vertrouwen volledig heb terugbetaald. Ik ben in mijn spel niet zo stabiel geweest als ik zou willen en ik had meer goals moeten maken.’