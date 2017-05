1 SHARES Delen Tweet

Lasse Schone heeft goed nieuws te horen gekregen over zijn blessure. Een scan heeft namelijk duidelijk gemaakt dat hij niets heeft hij gebroken. Dit weet Peter Bosz tegenover het Algemeen Dagblad te melden.

Zijn voet was zo dik dat hij geen schoen kon aantrekken. We hebben nog even. Ik verwacht dat de finale geen probleem voor hem hoeft te zijn.’