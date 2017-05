1 SHARES Delen Tweet

Nicolai Jorgensen is geen liefhebber van de kunstvelden in de Eredivisie. De aanvaller werd kampioen van Nederland met Feyenoord en werd zelfs topscorer met 21 doelpunten.

In gesprek met De Telegraaf zegt hij: “Dat verschrikkelijke kunstgras bij al die clubs in de Eredivisie. Het is allemaal plastic shit. Ja sorry hoor, het moet eruit. Het heeft allemaal niks met topvoetbal te maken. Neem die wedstrijd bij Excelsior, ze besproeien het niet eens. Waar gaat dat over op het hoogste profniveau?”