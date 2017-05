1 SHARES Delen Tweet

Giovanni van Bronckhorst werd afgelopen zomer voor het eerst in achttien jaar weer kampioen met Feyenoord. Het is de vraag hoelang de Rotterdammers nog kunnen beschikken over hun succestrainer. Zijn naam zou namelijk gevallen zijn bij Arsenal.

Er zijn verschillende media die op vanmorgen stellen dat Van Bronckhorst mogelijk de eerste optie is bij de Gunners als Arsène Wenger ermee ophoudt of weggestuurd wordt. De ervaren Fransman ligt onder vuur bij de supporters van Arsenal, die totaal niet blij zijn met de prestaties van de Londenaren in de Premier League dit seizoen. Hoogstwaarschijnlijk gaat Wenger nog wel een jaartje door, maar daarna is het tijd voor vervanging.