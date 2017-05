1 SHARES Delen Tweet

Atletico Madrid wil zich gaan versterken met Andres Guardado. Trainer Diego Simeone zou een oogje hebben op de middenvelder van PSV. Dit weet het medium AS te melden.

De Mexicaan Andrés Guardado was vooral gedurende het vorige Eredivisie-seizoen dé sterspeler van het team van coach Phillip Cocu, maar deze voetbaljaargang vielen zijn prestaties toch een beetje tegen. Het is onzeker of de mannetjesputter ook na de zomer nog onder contract staat in het Philips Stadion, maar in Spanje gaan er dus geluiden dat Atlético Madrid een oogje heeft op de international van Mexico.