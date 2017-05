0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft het contract van doelman Andre Onana opengebroken en verlengd tot medio 2021. Dit meldt de club via haar digitale huis.

De Kameroenese doelman is erg content met zijn contractverlenging. “Ik voel me thuis bij Ajax en in Nederland. Nu wil ik mooie prijzen winnen met deze club”, vertelt de goalie op de officiële clubwebsite.