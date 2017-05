3 SHARES Delen Tweet

De Duitse grootmacht Borussia Dortmund is serieus geinteresseerd in vleugelflitser Amin Younes. Dit weet het medium Tuttomercatoweb te melden. Naar verluidt hebben ze Ajax al een bod gedaan van maar liefst 12 miljoen euro. Dit zou zijn afgewezen door de technisch directeur van de Amsterdammers, Marc Overmars.

Als Borussia Dortmund twintig miljoen euro betaalt, mogen ze Younes overnemen van Ajax. Dat is toch een pittige vraagprijs voor de vleugelspits, die niet wist te imponeren in de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. Ook clubs als RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach en het Spaanse Sevilla zouden Younes over willen nemen.