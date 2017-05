7 SHARES Delen Tweet

Klaas-Jan Huntelaar heeft een aflopend contract bij Schalke 04. De verwachting is dat hij een contract bij zijn oude liefde Ajax gaat tekenen maar Russische media weten iets heel anders te melden. Hij zou namelijk op het punt staan om een verbintenis bij Lokomotiv Moskou te tekenen.

Vooralsnog gaat het overigens om geruchten en dus dienen we duidelijk een slag om de arm te houden. In de voorbije maanden flirtten Ajax en Huntelaar opvallend met elkaar, maar in Amsterdam zien ze Kasper Dolberg wel als hun eerste spits.